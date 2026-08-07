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Ekonomi Trendyol satıcılarının klima, vantilatör ve soğutucu siparişleri 5 kat arttı
Ekonomi

Trendyol satıcılarının klima, vantilatör ve soğutucu siparişleri 5 kat arttı

Yeniakit Publisher
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Trendyol satıcılarının klima, vantilatör ve soğutucu siparişleri 5 kat arttı

Yaz sıcaklarının etkisiyle serin bir iç mekan isteyenler iklimlendirme ürünlerine yöneldi, Trendyol verileri ilgili kategorilerdeki talep artışını ortaya koydu. Haziran-Temmuz verilerine göre klima siparişleri yüzde 171, vantilatör siparişleri yüzde 672 ve portatif soğutucu siparişleri yüzde 644 yükseldi. Sıcaklık ortalamasının düşük olduğu bölgelerdeki talep artışı, Akdeniz ve Ege'yi geride bıraktı.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un verileri, yaz mevsiminin başladığı haziran ayındaki hava sıcaklıklarının iklimlendirme ürünleri için yoğun talebe dönüştüğünü gösterdi.

Trendyol'un haziran ve temmuz ayı verilerine göre, klima satıcılarına ulaşan siparişlerin bir ayda yüzde 171 arttığı görüldü. Aynı dönemde vantilatör siparişleri yüzde 672 yükselirken, kullanıcılara portatif soğutucu sunan satıcılar yüzde 644 sipariş artışı kaydetti.

Türkiye genelinde iklimlendirme ürünlerine yönelik talep artış oranı yüzde 540 olarak gerçekleşti. Bölgelere bakıldığında Akdeniz ve Ege gibi sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu yerlerdeki talep artışı yüzde 458, diğer bölgelerde ise yüzde 578 oldu.

 

Adana ve Kocaeli hem sipariş etti hem ürün gönderdi

Klima, vantilatör ve portatif soğutucu ürünlerine en çok talep gösteren iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Adana ve Konya şeklinde sıralandı. Siparişlerin Türkiye geneline en fazla gönderildiği şehir sıralaması ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Adana olarak gerçekleşti.

Klima siparişleri bir yılda yüzde 88 arttı

Trendyol verileri, 2025 Haziran'a göre bir yıllık iklimlendirme ürün talebindeki değişikliği de ortaya koydu. Klima satıcıları bir önceki yıla göre yüzde 88 daha fazla sipariş alırken, platformda kullanıcılara vantilatör gönderen satıcılar siparişlerinde yüzde 50 yükseliş gördü. Portatif soğutucu siparişlerindeki artış oranı ise yüzde 29 oldu.

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