Trendyol Express, kargo operasyonuyla 3 binden fazla taşıyıcıya ulaştı

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU- Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, e-ticaretin alternatif bir kanal olmaktan çıkarak en çok tercih edilen kanal haline geldiğini belirterek, "Trendyol Express kargo operasyonumuzla 37 şehirde 100'den fazla şube ve 3 binden fazla taşıyıcıya ulaştık. Trendyol Express’le kargo taşıyanlar bireysel girişimciler. Trendyol Express müşterilerimizi ve satıcılarımızın memnuniyetini artırırken bir yandan da kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere alan açıyoruz." dedi.

Acar, AA muhabirinin pandemi dönemi ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Acar, Trendyol'un pandemi döneminde de platformu üzerinden satış yapan on binlerce tedarikçisi ve ekosistemindeki hizmet sağlayıcıları ile birlikte milyonlarca müşterisinin ihtiyaçlarını karşıladığını ve yüzbinlerce kişilik istihdamı desteklediğini söyledi.

Trendyol üzerinden satış yapan esnaf ve KOBİ’lerin ticaret hacminin bu dönemde önemli ölçüde arttığını hatırlatan Acar, "Pandemi döneminde esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmek için biz de çeşitli adımlar attık. KOBİ’lerin dayanıklılığını artırmak için Trendyol KOBİ Destek Paketi’ni hayata geçirdik. İş ortaklarımıza 80 milyon TL’lik pazarlama, eğitim ve finansman desteği sunduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Trendyol ile İşini Büyüt KOBİ Destek Programı’nı hayata geçirdik. Trendyol’da satışa yeni başlayacak oda ve borsalara üye işletmelere avantajlı bir paket hazırladık, binlerce KOBİ’ye eğitim verdik. Kapalıçarşı esnafı, Gaziantep’teki KOBİ'ler ve Türk moda tasarımcılarının e-ticaret eğitimlerimize katılmalarını ve Trendyol’da uygun şartlarla satışa başlamalarını sağladık." diye konuştu.

İnsanların tüm ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak internetten karşıladığı bir dönemin içinden geçtiklerini ifade eden Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi döneminde fiziksel kanalda ticaret neredeyse durma noktasına geldi. E-ticaret alternatif bir kanal olmaktan çıkarak en çok tercih edilen kanal haline geldi. İşleri azalan perakende işletmeleri satışa devam etmek için e-ticaret seçeneğini değerlendirme yoluna gittiler. Platform üzerinden satış yapmak için bu yılın ocak-temmuz döneminde başvuran firma sayısı 2019 yılının tümündeki artışın 1,8 kat üzerine çıktı.

Pandemi döneminde tüketicinin alışveriş sepetinin yapısı geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde farklılaştı. Salgının ilk günlerinde tüketiciler ağırlıklı olarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandı. Gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç maddeleri kategorilerine olan talepte 3 kat artış gözlemledik. İlerleyen günlerde ise müşterilerimiz evde geçirdikleri süreyi keyifli ve verimli kılacak ürünlere yöneldi. En çok talep gören kategorilerden giyim kategorisinin ise dinamiklerinde değişiklik yaşandı. Evde kullanılabilecek uyku ve spor giyim kategorilerindeki ürünlere olan talep arttı. Yeni normalin başlamasıyla birlikte gıda ve hijyen ürünlerine olan talep normal seviyesine dönerken, giyim kategorisi de eski dinamiklerini yakaladı."

Müşterilerin siparişlerinin çok daha hızlı iletilmesi ve iş ortaklarının e-ticareti daha kolay ve verimli yapabilmeleri için Trendyol Express'i kurduklarını kaydeden Acar, "37 şehirde 100'den fazla şube ve 3 binden fazla taşıyıcıya ulaştık. Trendyol Express’le kargo taşıyanlar bireysel girişimciler. Trendyol Express müşterilerimizi ve satıcılarımızın memnuniyetini artırırken bir yandan da kendi işinin sahibi olmak isteyen kişilere alan açıyoruz." şeklinde konuştu.

Acar, Trendyol olarak alışverişi dijitalleştirerek ülke için en büyük pozitif etkiyi ortaya çıkaran şirketlerden biri olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "En son olarak yerel market zincirlerinin internetten satışa başlaması için Trendyol Hızlı Market uygulamasını başlattık. Müşterilerimiz, hızlı alışveriş ile market ihtiyaçlarını kendilerine en yakın semt marketinden karşılamaya başladılar. Bu uygulamamızla yerel market zincirlerini internetten satışa başlatarak güçlendirirken, müşterilerimizin de hayatını kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde toplumsal dayanışmanın arttığını aktaran Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi dönemi, kamu, özel sektör ve STK’ların toplumsal sorunlarla hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini hatırlattı. Biz de Trendyol olarak kamu kurumlarımızla iş birlikleri geliştirdik ve STK’ları destekledik. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği dayanışma kampanyalarına katıldık. STK’lara bağış yaptık ve STK’ların platformumuz üzerinden gelir elde etmeleri için yenilikçi modeller geliştirdik. Sepette İyilik Hareketi’ni başlattık. Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı yapan STK’ları platformumuzda tek çatı altında topladık. STK'ların ürünlerini milyonlarca müşterimize satmalarını sağladık. Bu sayede onların gelirlerini artırmayı amaçladık.



Tohum Otizm Vakfı’nın 2006 yılından bu yana hayata geçirdiği Alışveriş Festivali’ni ilk kez dijital ortama taşıyarak bu yıl platformumuzda gerçekleştiriyoruz. 15 Ekim’e kadar devam edilen online festivalde elde edilen gelirin tamamı otizmli bireylere destek olacak projelere aktarılacak. Platformumuzun gücünü kullanarak ihtiyaç olan alanlara, toplumsal sorunların çözümüne sürdürülebilir ve ölçeklenebilir katkılar yapmaya devam edeceğiz."