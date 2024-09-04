Trendyol Avrupa'ya açılıyor!

Toplam ihracat içerisinde e-ihracatın payının bu sene yüzde 3'ü görebileceğini söyleyen İnan, yurt dışında beklentinin üzerinde karşılık bulduklarını ve Türkiye’de büyüme momentumunun sürdüğünü belirtti. İnan yurt dışındaki yatırım planları ve performansları hakkında şu ifadeleri kullandı:

E-ticaret hacminde artış devam eder mi? sorusunu yanıtlayan İnan, Türkiye’deki e-ticaretin hala büyüme seviyesinde olduğunu ve yapılacak çok şey olduğunu söyledi.” Bu sene de büyümenin hızlı devam edeceğini düşünüyoruz.” diyen İnan, geçtiğimiz senenin 2. yarısında yurt dışına açılma sürecine hızlı bir adım attıklarını kaydetti.

“Bizim üretimimiz fiyat kalite performansında baktığımızda dünya ile rekabet edebileceğimiz kategorilerimiz var. Tekstil ve ev ürünleri bunlardan bir tanesi. Azerbaycan'da 6 ay içinde en çok indirilen uygulama olduk. Bu pazarlara odaklanmamız gerekiyor. Özellikle Doğu Avrupa’nın Türk ürünlerine ilgisi olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki ülkelere adım adım açılmayı planlıyoruz.

Ülke sayısından daha önemli olan konu avantajlı olduğumuz pazarlara odaklanmak. O avantajlı olduğumuz pazarlar da lojistik ve kültürel olarak yakın olduğumuz pazarlar oluyor. Müşteri kazanımı konusuna yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

“Bazı kategorilerde eski alışkanlıklar devam ediyor”

Son dönemde e-ticarete olan talebi değerlendiren İnan, “Okula dönüş ve kasım dönemlerinde e-ticaret şahlanıyor. Geçen seneye oranla büyüme beklediğimiz bir dönem diyebilirim.” dedi.

İnan, kendi gözlemlerine göre fiyatların enflasyonun arkasında arttığını kaydetti. “Müşteriye 100 milyondan farklı ürün sunuyoruz.” diyen İnan, her fiyat segmentinden ürün olduğunu ve bazı kategorilerde eski alışkanlıkların devam ettiğini söyledi. (Bloomberg)