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Ekonomi Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Ekonomi

Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:49:00 -
Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

Çerkezköy- Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu

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