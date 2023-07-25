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Ekonomi ‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi
Ekonomi

‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-25 12:13:00 -
‘Tren kaçtı kaçıyor’ Hatice Kolçak altın alımı için gün verdi

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altına ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekonomist Hatice Kolçak açıklamalarda bulundu.

Kolçak, gram altın fiyatlarına ilişkin ise önemli ifadeler kullandı. Hatice Kolçak'ın açıklamaları şu şekilde:

Gram altında hiçbir sorun yok. Gram altın kaldığı yerden devam. Öyle çok büyük bir düşüş olacağını falan beklemeyin. Hatta bu zamanları mumla arayacağız. Ons altında küçük bir geri çekilme bizim gibi orta ve uzun vadede altın toplayanlar için alım fırsatı olur. Gram altında beklentimiz 1725 -1730 TL'yi kırmasıyla beraber kısa vadede 1750 liralara gitmesini beklerim. Ama orta uzun vadede hedefimiz 2000 TL bu sene için. Gram tarafında hiçbir sorun görmüyorum.

Tren kalktı gidiyor

Gram altında pozisyonumu korumaya devam ediyorum. Elimdekileri vermiyorum. Hiç almayan ve almak isteyenler artık şöyle düşünün, tren kalktı gidiyor. Trene bir yerden binmek gerekiyor. 

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