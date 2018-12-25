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"Transferi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Devre arasında yapacağımız bazı takviyeler ve çalışmalarla ikinci yarı için güç depolayacağız"

25 Aralık 2018 Salı 10:08
"Transferi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, transferi en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada tamamladıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin üstüne çıkabilecek fırsatları yakaladıklarını ancak ligin 15 ve 16. haftalarında yaşanan mağlubiyetler nedeniyle fırsatı değerlendiremediklerini belirten Altıparmak, "İyisiyle kötüsüyle ilk yarıyı geride bıraktık. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde de iyi bir grafik yakaladık ve göreve geldiğimizde dile getirdiğimiz 31 puan hedefine de ulaştık." dedi.

Altıparmak, artık ikinci yarının planlamalarını yaptıklarını dile getirerek, "Her zaman söylediğim gibi lig aslında ikinci yarı başlayacak. Devre arasında yapacağımız bazı takviyeler ve çalışmalarla ikinci yarı için güç depolayacağız. İkinci yarıya kim hazır şekilde başlarsa başarı ipini göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da ikinci yarıya hazır olan takımlardan biri olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Transfer çalışmaları


Ara transfer dönemine yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Altıparmak, şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında istediğimiz, listemizde yer alan oyuncular var. Transferi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Ancak bunu biraz da istediğimiz oyuncuların durumu belirleyecek. Çünkü kulübüyle sorunlarını çözmesini beklediğimiz oyuncular var, yurt dışında olup henüz ligi tamamlamamış oyuncular var. İstiyoruz ki en kısa sürede kadromuzu şekillendirip, hazırlıklarımızı tam kadro sürdürelim."

Altıparmak, yönetim kurulunun iyi niyetli şekilde transfer görüşmelerine başladığını aktararak, ligin ikinci yarısında gösterecekleri performansla mayıs ayında şampiyonluk sevinci yaşayacak 2 takımdan birisi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:08
  1. Futbol
  2. GazişehirGaziantep
  3. Mehmet Altıparmak
  4. Spor Toto 1. Lig

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