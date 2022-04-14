Transfer piyasasının gözdesi Sörloth konuştu!

Adı Süper Lig devi Beşiktaş'la gündeme gelen Alexander Sörloth, transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İspanyol basınına röportaj veren Norveçli golcü, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın "Kim istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Kendisinin buraya gelmekle ilgili bir arzusu olduğu kesin" dediği Alexander Sörloth, geleceği hakkında ilk kez konuştu.

Fotomaç.com.tr'den Uğur Sarıkaya'nın İspanyol basınından derlediği habere göre; İspanyol basınına röportaj veren Norveçli golcü, transferle ilgili kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Soru: Real Sociedad'da mı kalacaksın?

Cevap: "Bilmiyorum, sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapıyorum ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Bu konularla menajerim ilgileniyor. %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz."

Soru: Beşiktaş'ın sportif direktörü seni bir öncelik olarak görüyor. Ne diyeceksin?

Cevap: "Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, bu konuyu sezon sonunda konuşalım."

Soru: Türkiye'de 33 gol attın, ne diyorsun?

Cevap: "İnanılmazdı çünkü tüm maçlarda gol attım. Çok iyi bir ekibimiz vardı. Maçlardan önce kız arkadaşımla veya babamla konuşurdum ve onlara iki mi yoksa üç mü gol atacağımı bilmediğimi söylerdim. Bu bir güven meselesiydi ve yerine getirildi. Hiç yorgun hissetmedim, her zaman iyiydim."