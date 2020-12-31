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Ekonomi Trans Adriyatik Boru Hattı'nda ticari gaz akışı başladı
Ekonomi

Trans Adriyatik Boru Hattı'nda ticari gaz akışı başladı

Azerbaycan gazı TAP ile tarihte ilk kez direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:51:41 -
Trans Adriyatik Boru Hattı'nda ticari gaz akışı başladı

İSTANBUL (AA) - Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan ve Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) ticari gaz akışı başladı.

SOCAR'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TAP'ın ticari faaliyetinin başlamasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan TAP, Azerbaycan'dan ticari olarak gaz taşımaya başladı. Azerbaycan gazı tarihte ilk kez, direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına ulaştı."

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanmıştı. TAP 4,5 yıllık inşaat süresinin ardından 13 Ekim'de tamamlandı.

TAP'ın, Yunanistan (550 kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi'nden (105 kilometre) geçerek, İtalya'ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

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