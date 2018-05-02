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Tramvaydaki gençten alkışlanacak hareket

Samsun'da tramvaydaki bir genç, ayağında ayakkabısı bulunmayan bir çocuğa ayakkabılarını çıkarıp verdi. Bu anlar kameraya alınırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18
Tramvaydaki gençten alkışlanacak hareket

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti.

Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti.

Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım etttiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18
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