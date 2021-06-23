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Aktüel Trakya’yı sağanak vurdu!
Aktüel

Trakya’yı sağanak vurdu!

Bugün öğle saatlerinde yağması beklenen yoğun yağış Trakya’yı etkisi altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:05:00 -
Trakya’yı sağanak vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen sağanak Tekirdağ ve Kırklareli'nin bazı kesimlerinde etkili oldu.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerdeki Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar şiddetli yağış nedeniyle suyla kaplandı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde, trafik ekipleri önlem aldı.

Belediye ekipleri de suyla kaplanan cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.

Sağanak, Kırklareli'nin Pınarhisar, Vize ilçelerinde de etkili oldu.

Edirne'de ise rüzgarın ardından hafif yağmur yağışı başladı.

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