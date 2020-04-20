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Aktüel

Trakya’nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 14 gün önce karantinaya alınarak Trakya’nın ilk karantina köyü olan Kurudere köyünde karantina 7 gün uzatıldı.

2020-04-20 18:34:00 -
Trakya’nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde 14 gün önce karantinaya alınarak Trakya’nın ilk karantina köyü olan Kurudere köyünde karantina 7 gün uzatıldı.


Kırklareli Valiliği yaklaşık 14 gün önce karantinaya alınan Kurudere köyünde yeni korona virüs vakalarının görülmesi üzerine köydeki karantinanın 7 gün daha uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda tarımsal üretim dışında köye giriş ve çıkışların kısıtlanmasına devam edilecek.

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