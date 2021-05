Trakyalı çiftçiler dur durak bilmiyor

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, üreticilerin kurallara riayet ederek faaliyet yürüttüklerine dikkat çekti. Salgın sürecinde tarımın önemini herkesin daha iyi anladığını belirten Şaylan, “Üreticiler gerçekten durmuyor, çalışmaya devam ediyorlar. İşlerini yapmaya, bir an önce bitirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Tüm tarlalarda yoğun çalışma yürütüldüğüne işaret eden Şaylan, şunları söyledi: “Sanki harman sezonu gibi gerçekten. Sebze ekimi, meyve, ağaçların bakımı her türlü zirai faaliyetler sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında üretim, ekim, dikim devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olmasaydık ülke olarak çok sıkıntılı günler bizi bekliyordu. Daha önce de kısıtlama döneminde buğdayımızı, arpamızı ekmiştik. Şimdi de ayçiçeği ve mısırımızı ekiyoruz bölge olarak. Diğer bölgelerde de daha değişik ürünler ekiliyor. Kısıtlamadan muaf olmasaydık herhalde peynir, yoğurt, ekmek, her türlü yiyecek aşırı pahalı şekilde önümüze gelirdi.”