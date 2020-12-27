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Aktüel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Aktüel

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:43:38 -
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

EDİRNE (AA) - Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı.

Edirne'de izinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Meydanı civarında sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve caddeler boş kaldı.

Kentte önceki günlerde yoğunluk yaşanan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.

Zorunlu ihtiyaçları dışında vatandaşlar kısıtlamaya büyük ölçüde uydu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kentte zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda genel olarak sessizlik hakim oldu.

İhtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar ve araç kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkanlar haricinde cadde ve sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Kentte yoğunluğu olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

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