Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.



Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Kısıtlama ile bir önceki gün hareketliliğin yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde insan hareketliliğinin büyük ölçüde azaldığı gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da da vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

Kentte normal zamanlarda yoğunluk yaşanan ve hareketliliğin olduğu Hükümet Caddesi, meydanlar ve sahil çevresinde sessizlik hakim oldu. Ekiplerin denetim ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.