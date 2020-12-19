Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde kısıtlamadan izinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde sabah saatlerinde yoğun olan Selimiye Camisi civarı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem yaya hem de mobilize halde ihlalin olup olmadığını pek çok yerden denetledi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

Kentte normal günlerde işlek olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Tekirdağ'da da kısıtlama nedeniyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.