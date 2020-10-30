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Aktüel Trakya'da sağanak etkili oluyor
Aktüel

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:07:26 -
Trakya'da sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde devam eden sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi, kimileri de şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırım ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması amacıyla rögar kapaklarını açarak çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nin kuzeydoğu ve doğu ilçelerinde öğleden sonra kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Edirne'de de puslu havanın yanı sıra zaman zaman şiddetlenen sağanak etkili oluyor. Yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu kentte, Balkanlar'dan gelecek soğuk hava sistemiyle sıcaklıkların düşeceği ön görülüyor.

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