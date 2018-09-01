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Trakya'da emanet alımla 60 bin ton ayçiçeği alınacak

Bu yıl ayçiçeği veriminin iyi olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, geçen sene uygulanan emanet alımı bu sene de uygulayarak 60 bin ton ayçiçeği almayı hedeflediklerini açıkladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:02
Trakya'da emanet alımla 60 bin ton ayçiçeği alınacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu, 2018 yılı için ayçiçeği alımını başlattıklarını belirterek, "Biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." dedi.

Çubukcu yaptığı açıklamada, ayçiçeği veriminin bu yıl iyi olduğunu, Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadının yapılmasının beklendiğini söyledi.

"BU YIL VERİM İYİ"

Ayçiçeği veriminin dekar başına 200 ile 250 kilogram arasında değiştiğini belirten Çubukcu, "2018 yılı için ayçiçeği alımını başlatmış bulunuyoruz. 2018 yılında Trakya bölgesinde 700 bin ton ayçiçeği hasadı bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 60 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çubukcu, bu yıl ayçiçeği veriminin iyi olduğunu ifade ederek, "Kooperatifteki arkadaşlarımız bu konuda gerekli bilgiye sahip ve gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bugünden itibaren de alım yapmaya başladık. Ayçiçeğini Uzunköprü ve Kırklareli'ndeki tesislerimizde işleyerek yine güvenli gıda olarak tarım marketleri ve diğer şubelerimizde satışa sunacağız." diye konuştu.

"EMANET ALIM YAPACAĞIZ"

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçiyi piyasada ezdirmeden, yüzünü güldürmek için çalıştıklarını aktaran Çubukcu, şöyle devam etti:

"Bir hafta içinde fiyatlarımız açıklanacak. Burada ayçiçeği alımı yaparken yöntemimiz şu, öncelikle emanet alım yapıp avans fiyatı açıklayacağız. Avans fiyatlar verilip gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra da fark ödemesi yapacağız. Geçen yıl yine bu şekilde 26 bin ton alım yaptık. Çiftçimiz bu alım şeklinden çok memnun oldu. Ürünümüzün, hasadımızın bol ve bereketli olmasını diliyoruz."

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:02
  1. Kırklareli
  2. Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukcu
  3. Trakya bölgesi
  4. Ayçiçeği
  5. Tarım Kredi Kooperatifleri

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