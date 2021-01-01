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Aktüel Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Aktüel

Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yıl dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:00:00 -
Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yıl dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

Edirne'de, kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı, Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Caddesi'nde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklar boş kalırken insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulamalarını sürdürüyor.

Kırklareli Belediyesi ekipleri kısıtlama nedeniyle boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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