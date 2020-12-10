Trakya Üniversitesindeki golf araçları ulaşım hizmeti veriyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) atıl vaziyette olan golf araçları modernize edilerek, yerleşke içinde ulaşımda kullanmaları amacıyla öğrenci ve çalışanların hizmetine sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, kurumun envanter kaydındaki kullanım dışı olan malzemeleri geri dönüşüm kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirerek öğrenci ve çalışanların kullanımına sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, araçların Balkan Yerleşkesi'ndeki fakülte, birim ve tesisler arasında ring görevi üstleneceğini belirtti.

Araçların yenileme ve bakımlarının kurum çalışanları tarafından yapıldığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:



"Kurumumuz bünyesinde görev yapan bahçe, peyzaj ve temizlik ile ulaştırma ekibi ortaklığında yürütülen çalışma sonucu ortaya yepyeni bir araç çıktı. Hizmet dışı kalan araçlarımızı, çalışanlarımızın bakım ve onarım çalışmaları sayesinde yeniden kullanılır hale getirdik, engelli ve erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanlarımızın kullanımına sunduk."

İşçimen, erişilebilirlik ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması için iletişim hattı kurulduğunu da bildirdi.