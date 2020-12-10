  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesindeki golf araçları ulaşım hizmeti veriyor
Aktüel

Trakya Üniversitesindeki golf araçları ulaşım hizmeti veriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:31:46 -
Trakya Üniversitesindeki golf araçları ulaşım hizmeti veriyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) atıl vaziyette olan golf araçları modernize edilerek, yerleşke içinde ulaşımda kullanmaları amacıyla öğrenci ve çalışanların hizmetine sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, kurumun envanter kaydındaki kullanım dışı olan malzemeleri geri dönüşüm kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirerek öğrenci ve çalışanların kullanımına sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, araçların Balkan Yerleşkesi'ndeki fakülte, birim ve tesisler arasında ring görevi üstleneceğini belirtti.

Araçların yenileme ve bakımlarının kurum çalışanları tarafından yapıldığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Kurumumuz bünyesinde görev yapan bahçe, peyzaj ve temizlik ile ulaştırma ekibi ortaklığında yürütülen çalışma sonucu ortaya yepyeni bir araç çıktı. Hizmet dışı kalan araçlarımızı, çalışanlarımızın bakım ve onarım çalışmaları sayesinde yeniden kullanılır hale getirdik, engelli ve erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanlarımızın kullanımına sunduk."

İşçimen, erişilebilirlik ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması için iletişim hattı kurulduğunu da bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da korkutan deprem
Spor

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma

Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yap..
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay