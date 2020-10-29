  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesi'nde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak
Aktüel

Trakya Üniversitesi'nde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:11:26 -
Trakya Üniversitesi'nde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açılacak

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu üniversite bünyesinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açacaklarını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Romanya Türk Demokrat Birliği üyeleri, Rektör Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iş birlikleri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, konuklarına üniversitesinin misyonu dahilinde Balkan ülkelerinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Üniversitede eğitim verilen dillere Rumence'nin ekleneceğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"TÜ'de Romanya’dan gelen 17 öğrenci öğrenim görüyor. Üniversite bünyesinde Rumen Dili ve Edebiyatı bölümü açmayı düşünüyoruz. Romanya ile var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz.

Sizler bizi ve ülkemizi Romanya’da ve Balkanlarda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz.Oradaki soydaşlarımız için çok güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla iş birliği gerçekleştireceğiz."

Romanya Türk Demokrat Birliği Eğitim Komisyonu Başkanı Vildan Bormambet ise TÜ ile sosyal, kültürel ve sanatsal projelerde buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bormambet güzel işlere imza atılacağına inancının sonsuz olduğunu ifade ederek, "Sizlerle ve çalışmalarınızla gurur duyuyoruz. Sizlerin buradaki varlığı ve Balkanlar genelinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel çalışmalar bizlere güç ve heyecan katıyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber
Dünya

Ermenistan'a göz açtırılmıyor! Azerbaycan'dan güzel haber

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobili..
CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı
Gündem

CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın eşi Emine..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay