Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için ter dökecek. ÖSYM tarafından yapılacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına, 2,5 milyonun üzerindeki aday katılacak. YKS, TYT ve AYT sınavına girecek adaylar üniversite puanlarını araştırmaya da başladı. Peki Trakya Üniversitesi taban puanları 2019, Trakya Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Trakya Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2019, Trakya Üniversitesi sıralama 2019, Tekirdağ Üniversitesi taban puanları 2019, Trakya Üniversitesi 2019 taban puanları, Edirne Üniversitesi taban puanları 2019, Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2019, Kırklareli Üniversitesi taban puanları 2019. İşte Trakya Üniversitesi YÖK atlas puanlarına ilişkin ÖSYM YKS sınav haberleri.

Üniversite heyecanı başlıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT)15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda adaylara 135 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Üniversiteye girmek için en az kaç puan gerekiyor?

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS 2019 kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

YKS üniversite yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Trakya Üniversitesi YÖK atlas puanları için tıklayınız

Dicle Üniversitesi taban puanları 2019

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2019

İnönü Üniversitesi taban puanları 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları 2019

Fırat Üniversitesi taban puanları 2019

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2019

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi taban puanları 2019

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Ege Üniversitesi sıralama 2019

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019

Ordu Üniversitesi 2019 taban puanları

Ankara üniversitesi taban puanları 2019

Bilkent Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2019, İTÜ sıralama 2019

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019