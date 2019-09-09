0553 313 94 23

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev değişimi

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürlüğü görevine, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev değişimi

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürlüğü görevine, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş atandı.


3 Ekim 2016’dan bu yana TÜTAGEM Müdürlüğü’nü yürüten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Tozkır, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Şaban Aktaş’a devretti.


TÜTAGEM’de gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, TÜTAGEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı ve Dr. Öğr. Üyesi Gühergül Uluçam’ın yanı sıra akademik ve idari çalışanlar katıldı.


Türk ve yabancı üniversiteler başta olmak üzere, kamu ve özel sektörde, farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere analiz ve Ar-Ge hizmeti sunan, talep edilen tüm analizleri “en yüksek doğruluk ve en kısa zaman” prensibiyle gerçekleştirmeyi görev edinen, uluslararası akreditasyona sahip TÜTAGEM’in devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölgemizde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün güçlendirilmesi konusunda önemli bir rol üstlenen TÜTAGEM’in eski Müdürü Doç. Dr. Hilmi Tozkır ve merkez çalışanlarına, bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalar için teşekkür ederek, merkezin yeni müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş’a başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev değişimlerinin aynı zamanda bayrak ve hizmet yarışının bir parçası olduğunu, bundan sonra merkezi daha da yukarıya taşıma, bilim ve teknolojide yeni başarılara imza atma sırasının Prof. Dr. Şaban Aktaş’ta olduğunu söyledi.


TÜTAGEM’in çok yönlü bir birim, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez bir merkezi olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Ar-Ge odaklı projeler geliştiren, üniversiteler başta olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile sanayi şirketleri için analizler üreten TÜTAGEM, üniversitemizin göz bebeği merkezlerinden biri. Bugün TÜTAGEM, yapılan analizlerin doğruluk ve güvenilirliğinde, dünyadaki en üst kalite standardı olan uluslararası akreditasyona sahip bir merkez. Bilim ve Ar-Ge politikaları ile sanayiyi aynı düzlemde buluşturan ve stratejik ortaklıklar geliştiren bir vizyonla hareket eden TÜTAGEM’deki bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan böyle değerli Hocamız Prof. Dr. Şaban Aktaş’ın liderliğinde çalışmalarını sürdürecek olan TÜTAGEM, ‘Bilgi ve Teknoloji Üreten Üniversite’ misyonumuzla, kurumlarla çözüm ortağı olmaya, bölgemizde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç ve sorunlarına en doğru cevapları vermeye, kapılarını bilim ve araştırma dünyasına sonuna kadar açmaya devam edecek” dedi.


Üstlendiği görevden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade eden TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek, kurum başarısı ve sürekliliği için Üniversitenin tüm birim ve çalışanlarıyla uyum içinde olmaya devam edeceklerini, özel sektör ve kamudaki paydaşlarla ilişkileri daha da güçlendirerek, üniversitenin bilgi birikimini çok daha geniş bir kitleye aktarmak için çalışacaklarını ifade etti.



Prof. Dr. Şaban Aktaş Kimdir?


Prof. Dr. Şaban Aktaş, 27 Mart 1968 yılında Edirne’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Edirne’de tamamladı. 1989 yılında Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitiminden mezun oldu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamladı. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde 1999-2011 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. unvanıyla görev yapan Aktaş, 2011’de Doçent, 2016 yılında Profesör oldu. SCI ve SCI-Expanded kapsamında 30’un üzerinde uluslararası makalesi bulunan Aktaş, 2005-2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi’nde, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Dekan Yardımcılığı ve müdür yardımcılıkları gibi farklı görevlerde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuru incir 23, siyah salamura zeytin 7.25’den işlem gördü
    1. Kuru incir 23, siyah salamura zeytin..
    2. Beyoğlu'ndaki cinayet
    3. Kangal Malaklı Boz ırkı köpeği Türkiye..
    4. Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma..
    5. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    6. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    7. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    8. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    9. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    10. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    11. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    12. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    13. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    14. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    15. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    16. Sokakta satranç var
    17. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    18. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    19. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    20. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    21. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    22. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    23. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    24. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    25. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    26. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    27. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    28. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    29. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    30. Karadağ Dışişleri Bakanı Türkiye’ye..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!