Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında ‘Mesleki ve teknik eğitim’ temasıyla iş birliği protokolü imzalandı

Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında iş birliğini desteklemek, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak, bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla üniversiteler ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olan Trakya Kalkınma Ajansı ile yeni bir proje hayata geçirilmeye hazırlanılıyor.

2019 yılı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansının katkılarıyla Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda atölyeler kurulacak.

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ön hazırlık çalışmaları tamamlanan “Mobilya ve Makine İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karaçavuş ile Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Öğr. Gör. Özer Özçelik katıldı.

Sanayiye teknolojik ve yetişmiş insan gücü altyapısı ile büyük destek sağlayan Trakya Üniversitesi ile Trakya Bölgesi’nde sosyal ve ekonomik gelişimin sağlanması için sonuç odaklı projeler üreten Trakya Kalkınma Ajansı arasında iş birliğini içeren proje ile Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun teknik kapasitesi ile mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Öğrencilere verilen mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılması ve istihdama yönelik mesleki eğitimler ve kurslar düzenlenmesi planlanan proje kapsamında 25 kullanıcılı “Teknoloji Tasarım Atölyesi” ile 3 eksen CNC Freze makinesi, 3 eksen CNC lazer kesim, 3D yazıcı ve 3D tarayıcı makinelerinin bulunacağı bir “Uygulama Atölyesi” kurulması hedefleniyor.

Mobilya ve makine imalat sektörü firmalarında nitelikli ara eleman, AR-GE personeli ve stajyer olarak istihdam oluşturulmasına zemin hazırlaması düşünülen projede işe alım ve yerleştirme süreçlerine destek olmak amacıyla meslek yüksekokulu ile sektörün önde gelen firmaları arasında protokoller imzalanması da yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca, mobilya ve makine imalat sektöründe çalışmak isteyen adaylar için iş dünyasının kapısını aralayacak öğrencilerinde başvurabileceği mesleki eğitim kursları düzenlenmesi planlanıyor.

Mahmut Şahin: “Nitelikli ara eleman yetiştirmenin önünü açıyoruz”

Trakya Kalkınma Ajansının her zaman Trakya Üniversitesi ile iş birliğine hazır olduğunu ifade eden Genel Sekreter Mahmut Şahin, kurumlar arasında gerçekleşen mutabakatın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Genel Sekreter Mahmut Şahin “Bu yıl hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hem de Trakya Kalkınma Ajansı olarak bizlerin belirlemiş olduğu ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ teması ile TR21 Trakya Bölgesinde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla ilan etmiş olduğumuz ‘İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Mobilya ve Makine İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ projesi ile Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulacak olan laboratuvar altyapıları ile hem Üniversitemizin yetiştireceği öğrencilerin ve meslek yüksekokulumuzun kapasitesi attırılacak hem de Mobilya ve Makine İmalat Sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesinin önü açılacaktır” şeklinde konuştu.

Rektör Tabakoğlu: “Kamu-sanayi ve üniversite iş birliğinde Edirne’yi lokomotif şehir haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz”

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ’CNC Freze Eğitimi’ ve ’CNC Torna Eğitimi’ kurslarında elde edilen dönütler ve kazanımların projenin ortaya çıkmasına katkı sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “2017’de uygulamaya başladığımız 3+1 İş Yeri Eğitim Modeli vasıtasıyla sektördeki işletmeler ile meslek yüksekokullarımız arasında protokoller imzalayarak öğrencilerimizin öğrenimlerinin son döneminde işletmelerde staj yapmalarını sağlamaktayız. Bu model, imza atacağımız protokolle hayata geçireceğimiz projenin altyapısını oluşturmada ciddi katkılar yapmıştır. Kamu-Sanayi ve Üniversite iş birliğinde Edirne’yi lokomotif şehir haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Trakya Kalkınma Ajansının ve Mahmut Şahin’in desteği bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreter Mahmut Şahin, protokolü imzaladı.