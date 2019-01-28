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Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Örencik Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:26
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü öldü

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamit Çiftçi (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Hamit Çiftçi'nin kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Çiftçi devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.  Ancak Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:26
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