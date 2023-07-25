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Gündem Traktör faciası: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Traktör faciası: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-07-25 14:39:00 -
Traktör faciası: Ölü ve yaralılar var

Muş'un Malazgirt ilçesinde kontrolden çıkan traktörün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen römorklu traktör kontrolden çıkarak okulun önünde bekleyen Erkan, Sevgi ve Huveyla Demirbaş isimli şahıslara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan aile fertleri, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Erkan Demirbaş hayatını kaybederken annesi Huveyla ve eşi Sevgi Demirbaş’ın ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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