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Aktüel Trafo merkezine kaçan topu almak isterken canından oluyordu
Aktüel

Trafo merkezine kaçan topu almak isterken canından oluyordu

Ağrı'da arkadaşlarıyla mahalle maçı yaparken trafo merkezine kaçan topu aldığı sırada akıma kapılan ve kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Muhammet Abdullah Tuğan, yaşadığı korkuyu unutamıyor - Muhammet Abdullah Tuğan: - "Tehlike olacağını düşünemedim. 'Topu alayım' derken az kalsın canımdan oluyordum. Çocuklar böyle yerlerden uzak dursun. Bir daha trafo görsem yanına yaklaşmayı bırak yakınından bile geçmem"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:18:21 -
Trafo merkezine kaçan topu almak isterken canından oluyordu

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Ağrı'da trafo merkezine kaçan topu alırken kablolara teması sonucu iki kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 13 yaşındaki Muhammet Abdullah Tuğan, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

Kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Muhammet Abdullah Tuğan (13), bir süre önce arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı.

Mahalle yakınındaki trafo merkezine kaçan topu çıkarmaya çalışan Tuğan, bu sırada içerideki elektrik kablolarına temasıyla akıma kapıldı.

İki kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tuğan, arkadaşlarının durumu ailesine ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Tuğan, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

- İyileşeceği günü umutla bekliyor

Tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Tuğan, hem iyileşeceği günü umutla bekliyor hem de yaşıtlarının bu tarz yerlerden uzak durmasını istiyor.

Muhammet Abdullah Tuğan, AA muhabirine, amcasının çocukları ve arkadaşlarıyla mahallede top oynadıklarını belirterek, "Topumuz mahalledeki trafo merkezine kaçtı. Arkadaşlarım topu almak istemeyince almaya gittim. İçeri girdiğimde elektrik çarptı." dedi.

Olay sonrası şok geçirip bayıldığını ve başka bir şey hatırlamadığını ifade eden Tuğan, ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı.

- "Bir daha trafo görsem yanına yaklaşmayı bırak, yakınından bile geçmem"

Tuğan, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ve adeta bu olayın kabusu haline geldiğini dile getirerek, "Hastaneye ilk geldiğim günlerde çok ağrım ve sızım vardı. Dikkatsizliğim yüzünden oldu, tehlike olacağını düşünemedim. 'Topu alayım' derken az kalsın canımdan oluyordum. Çocuklar böyle yerlerden uzak dursun. Bir daha trafo görsem yanına yaklaşmayı bırak, yakınından bile geçmem." diye konuştu.

Tuğan'ın dayısı Bilal Göçen de yeğeninin olayın etkisinden kurtulamadığını anlattı.

Yeğeninin başına gelen olaya çok üzüldüklerini anlatan Göçen, şöyle konuştu:

"Trafo odasında gerilim hattı da varmış. Bunlar çocuk, trafo odasına girdiğinde başlarına ne geleceğini bilemeyebilir. Elektriğe çarpılması sonucu kolları ve ayak bileklerinden ağır hasar alan yeğenim bu olaydan çok etkilendi."

Göçen, Muhammet Tuğan'ın başına gelen olayın başka çocukların başına gelmemesi için bu konularda herkesin dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyerek, Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi ve Yanık Tedavi Merkezi doktorlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da derin yanıkları olan Tuğan'ı yakından takip ettiklerini belirterek, medikal tedavileri sonucu Tuğan'ın sağlığına kavuştuğunu ve kısa sürede taburcu edeceklerini ifade etti.

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