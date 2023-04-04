  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı
Aktüel

Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 19:29:00 -
Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Koceli-Gölcük'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde ilerleyen otomobildeki K.Ş. ve S.A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü tabancayla ateş ederek K.Ş. ile S.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan motosikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23