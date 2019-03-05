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Trafikte yeni dönem resmen başlıyor! 81 ile talimat gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine 'Önce yaya' görselinin çizilmesi talimatını verdi.

05 Mart 2019 Salı 13:15
Trafikte yeni dönem resmen başlıyor! 81 ile talimat gönderildi

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için başlattığı proje kapsamında "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri çizilmesi istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, geçen yıl ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Buna göre, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün getirildiği belirtildi.

Genelgeyle, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesine ilişkin hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin, sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilmesi istendi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek bu görsellerle sürücülere "önceliğin yayalarda olduğu" uyarısı yapılacak.

Bu kampanyanın yıl boyunca etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri sağlanacak.

Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizilecek

Genelgede, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla (belediye/karayolları) koordineli yapılması gereken çalışmalar sıralandı.

Buna göre, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksikleri kısa sürede giderilecek.

Sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

Bu kapsamda "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:15
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