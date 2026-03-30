Trafikte yeni dönem: Radar noktaları artık haritada görülecek!

Trafik denetimlerinde yeni bir sayfa açıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni dijital uygulama ile sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar ve kontrol noktalarını önceden öğrenebilecek.

“İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen sistem, özellikle uzun yolculuk yapan sürücüler için önemli bir rehber olacak.

HARİTA ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP

Yeni uygulama, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen harita sayesinde sürücüler, belirledikleri rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

Sistemde “Nereden” ve “Nereye” bölümlerine yolculuk bilgileri girildikten sonra tek tuşla rota oluşturuluyor ve tüm denetim noktaları ekranda listeleniyor.

AMAÇ: CEZA DEĞİL GÜVENLİK

Yetkililer, uygulamanın amacının sürücüleri cezalandırmak değil, trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguluyor. Önceden bilgilendirilen sürücülerin hız kurallarına daha fazla uyacağı ve kazaların azalacağı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu sistem, hem sürücülerin bilinçlenmesini sağlayacak hem de trafikte daha güvenli bir yolculuk deneyimi sunacak. Yeni uygulama, dijitalleşmenin trafik yönetimine etkisinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.