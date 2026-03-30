Gündem Trafikte yeni dönem: Radar noktaları artık haritada görülecek!
Gündem

Trafikte yeni dönem: Radar noktaları artık haritada görülecek!

Trafikte yeni dönem: Radar noktaları artık haritada görülecek!

Sürücüler için önemli bir kolaylık devreye alındı. İçişleri Bakanlığı, radar ve kontrol noktalarını anlık gösteren dijital sistemi hayata geçirdi. Artık yola çıkmadan önce tüm denetimler görülebilecek.

Trafik denetimlerinde yeni bir sayfa açıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni dijital uygulama ile sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar ve kontrol noktalarını önceden öğrenebilecek.

“İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” adı verilen sistem, özellikle uzun yolculuk yapan sürücüler için önemli bir rehber olacak.

 

HARİTA ÜZERİNDEN ANLIK TAKİP

Yeni uygulama, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen harita sayesinde sürücüler, belirledikleri rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

Sistemde “Nereden” ve “Nereye” bölümlerine yolculuk bilgileri girildikten sonra tek tuşla rota oluşturuluyor ve tüm denetim noktaları ekranda listeleniyor.

 

AMAÇ: CEZA DEĞİL GÜVENLİK

Yetkililer, uygulamanın amacının sürücüleri cezalandırmak değil, trafik güvenliğini artırmak olduğunu vurguluyor. Önceden bilgilendirilen sürücülerin hız kurallarına daha fazla uyacağı ve kazaların azalacağı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu sistem, hem sürücülerin bilinçlenmesini sağlayacak hem de trafikte daha güvenli bir yolculuk deneyimi sunacak. Yeni uygulama, dijitalleşmenin trafik yönetimine etkisinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş
CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Halkın parasıyla şov yapan, gözaltına alındığında "mağduriyet" edebiyatına sığınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın maskesi bir k..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
