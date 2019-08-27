Trafikte satırlı tehdide para cezası Muğla'da araçtan aldığı satırla bir sürücüyü tehdit ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılması üzerine yakalanan şüpheliye para cezası kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan aldığı satırla başka sürücüyü tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheliye para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında 48 ABS 712 plakalı otomobilden elinde satırla inen kişinin, minibüs sürücüsünü tehdit ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün H.B.G. (26) olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliye "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan para cezası uygulandı. Otomobilde yapılan aramada satır bulunamadı. Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta duran otomobilden satırla inen şüphelinin yanındaki minibüse doğru yürümesi, sürücüyle konuştuktan sonra satırla aracına binmesi yer alıyor.



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