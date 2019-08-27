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Trafikte satırlı kavgaya polis soruşturması

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürüsünün kapısına yürüyen kişinin görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:46
Trafikte satırlı kavgaya polis soruşturması

Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürüsünün kapısına yürüyen kişinin görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden otomobil ve minibüs şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma çıktı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, minibüsün kapısına yürüdü. Elindeki satır ile minibüs sürücüsüne tehditler savuran öfkeli sürücünün o anları, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.



Polis ekipleri çalışma başlattı


Trafikte yaşanan satırlı kavga görüntülerini izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri videoda yer alan 48 ABS 712 plakalı otomobil ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri, söz konusu şahsın H.B.G. (26) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.B.G.’nin otomobilinde arama yaptı. H.B.G. hakkında ise ’Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:46
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