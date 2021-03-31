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Aktüel Trafikte kasklı kavga
Aktüel

Trafikte kasklı kavga

Ankara'da, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ile otomobil sürücüsü ve arkadaşlarının trafikteki kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:32:00 -

Ankara'da, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ile otomobil sürücüsü ve arkadaşlarının trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Çankaya ilçesi Bestekar Sokak'ta yaşandı. Caddede ilerleyen 06 BP 9677 plakalı lüks otomobil, aynı güzergahta ilerleyen motosiklete hafif çarparak devrilmesine neden oldu.

Yere düşen motosikletin sürücüsü ile arkada oturan arkadaşı, otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsü ile arkadaşlarının otomobilden inmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildekiler yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga sırasında eline kask geçiren araçtakilerden birinin, motosikletin arkasında oturan kişinin başında bulunan kaska vurması görüntüye yansıdı. Elindeki kaskla, motosiklette bulunan kişiye defalarca vuran kişi dikkat çekti.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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