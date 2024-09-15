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Yerel Trafikte dehşeti yaşattı! Şoförler birbirine bıçakla saldırdı
Yerel

Trafikte dehşeti yaşattı! Şoförler birbirine bıçakla saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:24:00 -
Trafikte dehşeti yaşattı! Şoförler birbirine bıçakla saldırdı

Korku dolu anlar Hatay'da yaşandı. Trafikte çıkan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında çıkan kavgayı vatandaşlar zorlukla engel oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.

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Trafik kazasında 3 yaralı

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İHA

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