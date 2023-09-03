Trafikte çıkan kavgada yanlışlıkla karısını öldürdü! Korkunç anlar kaydedildi
Ankara'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada diğer sürücüye silahıyla ateş açan şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan eşini yanlışlıkla vurarak öldürdü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere silahla ateş ederken araya giren karısını yanlışlıkla vurarak öldürdü.
"Yol verme" kavgası
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, C.D. trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle başka bir sürücüyle tartışmaya başladı.