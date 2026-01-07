Trafikte aracından inip başka bir araca saldırdı: Binlerce liralık ceza yedi

Esenyurt'ta bir kadın sürücü, trafikte aracından inerek başka bir sürücü ile tartıştı, araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, kadın sürücü ve yanındaki kişiyi tespit etti. Sürücüye ve yanındaki kişiye 6 bin 498 lira trafik cezası kesildi.

SOSYAL MEDYADAN TESPİT EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları kapsamında, yolun ortasında durdurduğu aracından inen kadın sürücünün, başka bir sürücüsüyle tartışıp araca yumruk ve tekme attığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler incelendi.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen sürücü K.A. ve yolcu konumunda bulunan İ.A. yakalandı.

HEM CEZA KESİLDİ HEM ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücü K.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddelerinden, yanındaki kişiye ise "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddesinden toplam 6 bin 498 lira trafik cezası verildi. Ayrıca araç sürücüsü K.A. hakkında adli işlem başlatıldı.