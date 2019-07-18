0553 313 94 23

Trafik sıkışıklığına 'akıllı ışık' modeli

Trafik akışının düzenlenmesinde önemli role sahip ışıkların yanma süresinin, yoğunluğa göre anlık planlanabileceği "akıllı trafik yönetim sistemi", Ankara'da test edilerek, anlık trafik kuyruğu hesaplamada başarılı oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
Trafik sıkışıklığına 'akıllı ışık' modeli

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Oruç Altıntaşı, yaptığı açıklamada, araç sayısının gün geçtikçe arttığını, bu nedenle ulaşım altyapılarının yetersiz kalabildiğini belirtti.

Trafik sorununun çözümü için akıllı sistemlerin önemini vurgulayan Altıntaşı, akıllı trafik yönetim sistemleriyle mevcut altyapıda trafiğin en verimli şekilde yönetilmeye çalışıldığını söyledi.

Akıllı trafik yönetim sistemlerinin trafik verisine ihtiyaç duyduğunu, mevcut durumda yoldaki araç yoğunluğunu belirleyen döngü dedektörleri ya da kamera gibi cihazlardan faydalanıldığını ifade eden Altıntaşı, "Bunların kurulum maliyeti yüksek ve ithal cihazlar kullanılıyor. Özellikle kentsel arterlerde her yere bu sistemlerin kurulması mümkün olmuyor ayrıca kurulumları sırasında yolların kazılması gerekiyor." diye konuştu.

Geliştirdiği modelde trafik verisinin GPS donanımlı araçlardan elde edildiğini, böylece cihaz maliyetine ihtiyaç duymadığını aktaran Altıntaşı, taksi, belediye otobüsü, kargo vasıtaları gibi birçok araçta GPS cihazlarının mevcut olduğunun altını çizdi.

Altıntaşı, bu cihazların yer, zaman, hız gibi konularda tüm yol ağına ait gerçek zamanlı veri sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu veriler sayesinde aracın bir noktadan bir noktaya ne kadar sürede gittiğini, hangi noktada ne hızla gidebildiğini öğrenebiliyoruz. Bu veriler çeşitli firmalardan satın alınabiliyor. Ankara'da bir test çalışması yaptık. Trafiğin yoğun olduğu Eskişehir yolu üzerine çalıştık. Geliştirdiğimiz yazılımla verileri kullanarak tekrar eden sıkışık noktaları, serbest akım olan yerleri belirledik. Trafiğin sıkıştığı yerlerde kuyruk boyunu tespit eden algoritmalar geliştirdik. Başarıyla kuyruk boyunu gerçek zamanlı olarak belirledik. Bunun tespiti trafik sinyalizasyonunda daha iyi optimize için önemliydi."

"Seyahat konforu artmış olacak"

Mevcut sinyalizasyon sistemlerinde trafik ışıklarının yanma süresinin sabit olduğunu ya da trafik koşullarını gözetmeksizin belli saatlerde değiştiğini kaydeden Altıntaşı, "Bu sistemde anlık değişim söz konusu. Eğer kuyruklanmada azalma görülmüyorsa ona göre dinamik olarak sinyal süreleri artırılıp azaltılabilir. Her bir döngü süresinde sinyal süreleri yeşil ışık süresi farklı olabilmekte. Sistemimizde trafik sıkışıklığından kaynaklı araç yoğunluğu gerçek zamanlı olarak tahmin edilebiliyor. Trafik ışıklarının süreleri bu veriler sayesinde anlık değişebilecek. Bu sayede trafik yoğunluğu azaltılacak, bekleme süreleri düşecek, insanların seyahat konforu artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Altıntaşı geliştirdiği sistemi hayata geçirmek isteyen kurumlarla ortak çalışmalar yapabileceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:35
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı verileri üçüncü şahıslarla paylaşılmıyor”
    1. FaceApp’ten açıklama geldi: “Kullanıcı..
    2. 15 Temmuz kahramanı adına futbol..
    3. İkinci 500 Listesinde AOSB’den 11 firma
    4. "Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film..
    5. "Mobilya sektöründe 2,3 milyar dolar..
    6. Kırklareli'nde patlama! Yaralılar var
    7. Vali Gürel ve vekiller Bakan Koca ile..
    8. Fuat Oktay: Tüm vatandaşlarımızın..
    9. Libya'da Temsilciler Meclisi üyesi..
    10. Düzce'deki sel ve heyelan
    11. Fikret Orman Burak Yılmaz kararını..
    12. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Yozgat’ta..
    13. Kızarma yağının sıçramaması için neler..
    14. Suriyeli ressam savaşın acılarını..
    15. Çamlıktepe’de yaşanan selin üzerinden..
    16. Ceyhan Devlet Hastanesinin yapımı..
    17. Beşiktaş’ın yeni transferi Boyd kampa..
    18. Taşlıçay Belediyesin’den anketli..
    19. Ekmek teknesi 2 aydır su altında
    20. Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri..
    21. "Yaşlanırken" kişisel verilerinizden..
    22. Van’da göçmenleri taşıyan minibüs..
    23. Hepsi deşifre oldu! İşte FETÖ'nün..
    24. Havalimanı çalışanına hakaret eden..
    25. Kilis’te yeni doğan bebeklere "hoş..
    26. Arçelik’in yeni akıllı fabrikası..
    27. Dünyanın en güvenli şehri Abu Dabi
    28. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    29. Arkeologlar Kayırlı -Değirmenyolu’nu..
    30. ‘Akıllı’ raporu gelen anne katili kıza..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’