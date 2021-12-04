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Ekonomi Trafik sigortası iskonto ne kadar? Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021
Ekonomi

Trafik sigortası iskonto ne kadar? Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021

Trafik sigortası iskonto ne zaman ödenir? Trafik sigortası, otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için sigortadır. Trafiğe çıkan her sürücü trafik sigortası yaptırmakta. Trafik kazalarında yaralanmalar olduğu gibi ölümler de gerçekleşmekte. Trafik kazalarında bedeni olarak zarar görenlere tazminat ödenmesi söz konusu. Peki trafik kazası iskonto oranı nedir? Trafik kazası bedeni zararlarda iskonto ne kadar ödenecek? Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:50:00 - 2021-12-04 14:50:50
Trafik sigortası iskonto ne kadar? Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2021

Trafik sigortası, trafiğe çıkan her motorlu aracın yaptırması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası 3. kişilere ve taşıtlarına verebileceği zararları teminat altına alır. Hazine ve Maliye Bakanlığı trafik sigortası kapsamını ve teminatlarını belirler. Zorunlu Trafik Sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına dair düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan  (SEDDK) konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada değişiklikle zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatı kapsamında yer alan değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin yetkinin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bırakıldığı hatırlatıldı. 

Trafik sigortası iskonto ne kadar?

Açıklamada, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olan iskonto oranının, finansal matematik ve aktüerya bilimlerinde uzman akademisyenlerin teknik görüşleri alınarak yüzde 1,80’den yüzde 1,65’e indirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Ayrıca, yerleşik yargı içtihatları ve aktüerya biliminin genel kabul görmüş prensipleri göz önünde bulundurularak sakatlık tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamalarına detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler ışığında, tazminat hesaplamalarında yeknesaklık sağlanarak, trafik kazası sonucu zarara uğrayan vatandaşlarımızın zararlarının trafik sigortaları kapsamında hızlı ve adil bir şekilde tazmin edilmesinin yanında, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların da asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.”

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