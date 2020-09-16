Trafik polisinden, merhum Başbakan Menderes için şarkı

AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Alp İmamoğlu, 17 Eylül 1961'de idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in vefatının 59. yılı anısına bestelediği şarkıya klip çekti.

Muzaffer Alp İmamoğlu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin de verdiği destekle söz ve müziği kendisine ait "Menderes'e ağıt" ismini taşıyan şarkıya çektiği klibi sosyal medya üzerinden yayınladığını belirtti.

Küçüklüğünden beri sanata ilgi duyduğunu belirten İmamoğlu, görev yaptığı Aydın'da da Adnan Menderes'in yaşamını yakından incelediğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Adnan Menderes, Yassıada'da, yakın arkadaşı Ethem Menderes'e, içinde bulunduğu zorlu koşullardan etkilenerek belki de çocukluğunu özleyerek, 'Ah şuradan bir kurtulsam, Çine Çayı'nın kenarında söğüt ağaçlarının altında, söğüt ağaçlarının yüzüme vuran kokularıyla saadet bulacağım.' demiş. Bu sözlerden çok etkilendim. 'Acı kahveyi çok mu gördün söğüt dalı?' diyerek bu esere başladım. Sonra arkası geldi."

Adnan Menderes'in Aydın ve Türkiye için büyük değer olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Stadyumdan bulvara, okullardan birçok kamu kurumuna ismi verilmiş bir şahsiyet. O memleketine katkıda bulunmuş. Ben de böyle bir eser yaparak onun yapmış olduğu katkıya destek vermek istedim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Menderes'e ağıt" ismini verdiği şarkının sözleri şöyle:

"Aydın'dan bir efe doğdu,/Çaresize umut oldu/Darağacından milletin/Gönlüne süzülüp kondu/Özledin mi evladını/Yanar mısın Aydın Dağı/Yeter mi göğsüne kona/Bir avuç baba toprağı/O ki seni çok severdi,/Her fırsatta yad ederdi/Gözünde tüten aşkının/Adını oğluna verdi/Unuttun mu bu davayı/Mahzun musun Çine Çayı/Gölgende acı kahveyi/Çok mu gördün söğüt dalı?"