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Yerel Trafik kurallarını direksiyon başında öğrendiler
Yerel

Trafik kurallarını direksiyon başında öğrendiler

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Trafik kurallarını direksiyon başında öğrendiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla düzenlenen eğitimde minikler, trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla düzenlenen eğitimde minikler, trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan trafik zabıta ekipleri, Trafik Parkı ziyaret eden çocuklara yönelik eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde çocuklara trafik ışıkları, yaya geçitleri, kavşaklar ve trafikte uyulması gereken temel kurallar anlatıldı. Teorik eğitimin ardından akülü araçların direksiyonuna geçen çocuklar, gerçek trafik ortamını aratmayan özel parkurda öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu. Minikler, trafik ışıklarına ve yol işaretlerine uyarak parkurda güvenli sürüş deneyimi yaşadı. Çocuklar kırmızı ışıkta durmayı, sarı ışıkta hazırlanmayı, yeşil ışıkta ise ilerlemeyi uygulamalı olarak öğrenirken, kavşaklarda dönüş yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları da deneyimledi.
Eğitim sırasında hem eğlenen hem de trafik kurallarını öğrenen çocukların etkinliği aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.



"Amacımız daha bilinçli bireyler yetiştirmek"
Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta memuru Selçuk Akkoç, eğitimin temel amacının çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak olduğunu söyledi. Parkurda uygulamalı eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Akkoç, "Çocuklarımıza trafik kuralları hakkında bilgi verdik. Işıkların, yaya geçitlerinin, trafik ışıklarının ve kavşakların ne anlama geldiğini öğrettik. Temel amacımız, çocuklarımıza küçük yaşta trafik kurallarını öğretmek ve eğitimlerle bu bilgileri pekiştirmelerini sağlamaktır. Böylece daha bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Ailelerden uygulamalı eğitime tam not
Kızıyla birlikte Trafik Parka gelen Ekrem Yıldırım, çocukların eğlenirken trafik kurallarını öğrenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Etkinliği çok beğendiklerini belirten Yıldırım, "Buraya geldiğimizde etkinliği görünce çok sevindik ve şaşırdık. Kızım her gün buraya gelmek istiyor. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Minikler kuralları uygulayarak öğrendi
Trafik Parktaki eğitimde hem eğlendiğini hem de yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Göktuğ Karaaslan, trafik ışıklarının anlamını, "Kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil ise geç demek. Bugün burada çok eğlendim" sözleriyle anlattı.
7 yaşındaki Doruk Ersin ise öğrendiği trafik kurallarını anlatarak, "Trafik kurallarını öğrendik ve eğlendik. Kavşaktan dönerken duracağız. Kırmızı ışıkta duracağız ve yayalar geçecek. Sonra sarı ışık yanacak, hazır olacağız. Yeşil ışık yandığında da yayalar duracak ve biz geçeceğiz" dedi.

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