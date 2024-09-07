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Gündem Trafik kazasında hamile kadın öldü
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Trafik kazasında hamile kadın öldü

Yeniakit Publisher
2024-09-07 21:32:00 -
Trafik kazasında hamile kadın öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.B. (69) idaresindeki 42 ALD 441 plakalı otomobil, Tuzyaka Mahallesi Yunak Yaylası'nda R.H.S'nin (38) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsüyle yabancı uyruklu hamile A. H. (17) ve S. S. (7) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan A.H, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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