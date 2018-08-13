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Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce hemen boynuna sarıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) olduğunu gördü. Gözyaşı döken Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce hemen boynuna sarıldı

Dün gece Ereğli-Adana yolundaki Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana gelen kazada Furkan Aybalı yönetimindeki 42 E 5950 plakalı otomobil, Özdemir Gezer'in kullandığı 2480 R Kıbrıs plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aybalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yardım için 112 acil sağlık ambulansından inen hemşire Gülden Yurter, yaralı sürücünün, kuzeni olduğunu gördü. Ağlamaya başlayan Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulunarak, ambulansa alınmasını sağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan Aybalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
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