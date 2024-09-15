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Yerel Trafik kazasında 3 yaralı
Yerel

Trafik kazasında 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:02:00 -
Trafik kazasında 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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