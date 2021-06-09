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Gündem Trafik kazası oldu! Cadde boks ringine döndü
Gündem

Trafik kazası oldu! Cadde boks ringine döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası cadde adeta boks ringine döndü. Kaza sonrası çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:53:00 - 2021-06-09 13:56:49

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki araç çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Caddenin adeta boks ringine dönüştüğü olayda, yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılan kavga anı ise, hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Geri zekalılar siz kavga ettiniz diye sigorta haksız olana fazladan para mı verecek.
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