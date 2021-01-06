Trafik cezası sorgulama nereden, nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak bu işlemi yapabilirler. Kişi adına tescillenen araç plakanız ile sorgulama ekranına ulaşılabilir. e-Devlet üzerinden trafik cezalarını ödemek mümkündür. Kesilen cezanın tebliği sonrasındaki 30 gün içerisinde ödeme yapılması gerekir. 30 gün sonrasındaki her ay yüzde 5 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır. Cezanın kesildiği günü müteakip 15 gün içerisinde ceza ödemesi yapanlar da indirimden faydalanabilir.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama işlemi 3 sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; e-Devlet üzerinden, EGM’den, Gelir İdaresi Başkanlığı uygulaması ve resmi web sayfasından trafik cezasını sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır?

E-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulayabilmek için internet adresine giriş yapmanız gerekir. Açılan ekranda e-Hizmetler sekmesine tıklayıp Kurumlar bölümünden Emniyet Genel Müdürlüğü’nü seçiniz. Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama bölümüne plakanızı girdikten sonra son 1 yıl içerisindeki trafik cezalarınızı öğrenebilirsiniz.

EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır?

EGM aracılığıyla trafik cezası sorgulamaları yapabilmek için internet adresine giriş yapmanız gerekir. Açılan ekranda araç plakasına yazılan ceza, sürücü belgesine yazılan ceza ve otoparka çekilen araç sorgulama olmak üzere 3 sorgulama seçeneğinden birisini seçtikten sonra aldığını cezalara ulaşabilirsiniz. Açılan ekrana T.C. kimlik numaranız ve doğum yılı bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işlemini bitirebilirsiniz.