İran'dan 5 ülkeye saldırı uyarısı!

ABD ve İsrail’in, İsfahan’daki Mübareke Çelik Kompleksi ile Huzistan Çelik Fabrikası dahil İran’daki sanayi ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının ardından, İranlı yetkililer yeni hedeflerin belirlendiğini açıkladı. Tesnim’e göre, bölgede ABD müttefiki ülkelerdeki stratejik noktaların kapsamlı bir listesi hazırlanıyor.

Bugün Cuma günü gerçekleştirilen bu saldırılar ülkenin sanayi bölümlerine hasar verdi ve İran'ın askeri ve güvenlik kurumlarının sert tepkisine yol açtı. Habere göre, İslam Devrim Muhafızları Ordusu "Sadık Vaat 4" operasyonu başlığı altında yayımladığı bir bildiriyle bölge ülkelerinin vatandaşlarından Amerikalı askerlerin bulunduğu noktaları terk etmelerini istedi.

Bu arada, kaynaklar son saldırgan eylemlere yanıt olarak hazırlanan hedef envanterine ilişkin ayrıntıları aktardı. Sahada hassas istihbarat ve ABD müttefiki ülkelerin sanayi kapasitelerinin tam olarak tespit edilmesine dayanarak hazırlanan bu hedef envanteri, bölgedeki 5 ülke ve Siyonist rejimde bulunan 6 stratejik çelik fabrikasını kapsıyor.

İlk Hedef: Suudi Arabistan Hadeed Kompleksi (SABIC Hadeed)

Listenin başında Suudi Arabistan'daki SABIC Hadeed şirketi yer alıyor. El-Cubeyl sanayi bölgesinde bulunan bu dev kompleks, bölgedeki ana çelik üretim merkezlerinden biri sayılıyor. Mevcut belgelere göre, 6 milyon ton ham çelik ve 5,3 milyon ton sünger demir nominal üretim kapasitesine sahip bu fabrika, Suudi Arabistan çelik endüstrisi zincirinde kilit rol oynuyor. Ek bilgiler, bu tesisin 1979'da faaliyete başladığını ve üç doğrudan indirgeme (DRI) ünitesi ile çok sayıda elektrik ark ocağına sahip olduğunu gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Musaffah'ta Emirates Steel Arkan

Belirlenen ikinci hedef, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Emirates Steel Arkan şirketi. Yakın zamanda kimliğini "Emsteel" olarak değiştiren bu şirket, BAE'nin en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi konumunda ve Abu Dabi'nin petrol dışı üretiminin yüzde 10'luk kısmını karşılıyor. Bu kompleks, Abu Dabi'nin Musaffah bölgesinde 3,5 milyon ton nominal çelik kapasitesiyle yer alıyor ve çelik endüstrisinde karbon yakalama ve depolama (CCUS) alanında dünyanın ilk ticari projesi olarak biliniyor. Fabrika, elektrik ark ocakları ve doğrudan indirgeme teknolojisini kullanarak ürünlerini 72'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Katar: Basra Körfezi'nin En Eski Entegre Fabrikası

Hedef listesinde Katar Steel şirketi de bulunuyor. El-Vekra yakınlarındaki Mesaiid Sanayi Şehri'nde yer alan bu kompleks, 2,5 milyon ton çelik üretim kapasitesiyle Basra Körfezi bölgesindeki ilk entegre çelik üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Fabrikanın faaliyetleri 1974'te başlamış olup, halen Katar'ın en önemli sanayi altyapılarından biri olarak işlevini sürdürüyor.

Kuveyt: Shuaiba Çelik Tesisi

İran'ın hedef envanteri ayrıca Kuveyt'teki United Steel Industrial (Kuwait Steel) şirketini de kapsıyor. Bu sanayi tesisi, Asima ilindeki Shuaiba Sanayi Bölgesi, Blok 4'te 1,2 milyon ton ham çelik kapasitesiyle yer alıyor. 2007'de faaliyete geçen bu fabrika, Kuveyt'in çelik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Bahreyn: Pelet Devi

Bu hedef envanterinde dikkat çeken nokta, Bahreyn Steel şirketinin varlığı. Genellikle ham çelik üreten diğer üretim birimlerinden farklı olarak bu şirket, yılda 12 milyon tondan fazla demir cevheri peleti üretim kapasitesiyle bölgesel çelik zincirinin hammadde tedarikinde hayati bir rol oynuyor. Manama'daki 17. Yol üzerinde yer alan bu kompleks, faaliyetlerine 1984'te başlamış ve yakın zamanda Bahreyn Sanayi Bakanlığı'ndan "Yeşil Fabrika" ödülü almıştır.

Siyonist rejim: Akka Stratejik Kompleksi

Son olarak, hedef envanteri Siyonist rejime de ayrılmış olup İsrail Çelik Haddehaneleri (ISW - Israel Steel Rolling Mills) kompleksini kapsıyor. Akka kenti yakınlarında bulunan bu kompleks, yaklaşık 500 bin ton kapasiteyle işgal altındaki topraklardaki en büyük çelik üretim birimi olarak kabul ediliyor. Hurda eritme aşamasından inşaat demiri üretimine kadar faaliyet gösteren bu fabrika, siyonist rejimin inşaat, altyapı ve güvenlik sektörlerinin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Stratejik Analiz: Misilleme, çelik endüstrilerinin ötesine geçmeli

Tesnim'e konuşan bilgili kaynaklar, bu hedef envanterinin boyutlarına işaret ederek İran'ın vereceği misillemenin hiçbir şekilde bölgedeki çelik endüstrileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini ve daha geniş kapsamlı, daha şiddetli bir yanıtın uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Bu vurgu, Cuma günü İran'a düzenlenen saldırılarda endüstriyel tesislerde oluşan hasarların yanı sıra, ülke genelinde 87 binden fazla konut, ticari ve yardım altyapısının da zarar görmüş olması nedeniyle yapılıyor. İran Kızılayı'nın raporuna göre, bunların 66 bin 261'i konut, 20 bin 127'si ise ticari birim olup, tamamen yıkılmış ya da hasar gördü.

Belirtmek gerekir ki, gerilimlerin tırmanmasıyla eş zamanlı olarak, diplomatik kaynaklar G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Paris dışında yapacakları acil toplantıda son gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusunu görüşüp değerlendireceklerini bildiriyor. İranlı askeri yetkililerin karşılık verme hazırlığı ve egemenlik haklarına vurgu yapan son uyarıları dikkate alındığında, bölgede önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin büyük hassasiyet taşıyacağı öngörülüyor.