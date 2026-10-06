  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF'de ilk istifa geldi! Yönetimi eleştirdi, kongre çağrısı yaptı Bunda yapay zeka şirketlerinin hiç mi suçu yok? 46 kadın vekile ahlaksız saldırı ‘Kılıçdaroğlu yoksa ben varım’ Chp’de ilk başkan adayı belli oldu İslam düşmanlığı günlük hayatın parçası oldu! Sözde özgürlükçülerin utanç tablosu Eli kanlı terörist Ben-Gvir poz verdi: Alçaklığın fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı ‘Mülakatta 100 ve 0 puan verildi’ Mersin Üniversitesi'nde başörtüsüne engel Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a öfke kustu: Hain oğlu haindir! Türkiye'den sınır dışı edilen terörist Jesica Bahar İsrail'de Türklere nefret kusuyor Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek
Yerel Trafik canavarı cezayı tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi
Yerel

Trafik canavarı cezayı tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trafik canavarı cezayı tersten gördü: Ehliyeti alındı, 90 bin lira ceza kesilip aracı 60 gün men edildi

Konya-Aksaray kara yolunda ters istikamette seyrederek kazaya davetiye çıkarak trafik canavarı 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu ve aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otomobilin Konya-Aksaray kara yolunda ters istikamette giderek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23