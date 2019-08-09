Trafiğin durma noktasına geldiği Çamlıca Gişeler havadan görüntülendi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi. Trafiğin kilitlendiği Çamlıca Gişeler’de oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar memleketlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un bazı noktalarında trafik adeta kilitlendi. O noktalardan biri olan Çamlıca Gişeler’de de trafik durma noktasına geldi. Gişelerin olduğu yolda yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

Çamlıca Gişeler’de oluşan trafik yoğunluğu ile havadan görüntülendi.

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