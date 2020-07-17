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Gündem

Trafiği birbirine kattılar! Bunlar da kadın magandalar

Antalya'da seyir halindeki aracın camından sarkarak ilginç hareketlerde bulunan iki genç kızın o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:56:00 -

Antalya'da trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda, iki genç kızın bindikleri aracın penceresinden sarktığı görüldü. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan genç kızlar görenlere 'pes' dedirtti.

Çevre yolunda hızla seyreden otomobilin arka camlarının her iki tarafından da bellerine kadar dışarı sarkan ve uzun süre bu şekilde yolculuk yapan iki kadının görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

İçecek kutusunu da yere attılar

Kadınlardan birinin elindeki içecek kutusunu yola attığı anların da kayda girdiği görüntülerin ardından polis harekete geçti.

Plakası tespit edilen otomobilin sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.

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