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Trafiğe takılan hakem, Chelsea-Leicester City maçını yönetemedi

- Chelsea-Leicester City maçının 1. hakemi Graham Scott trafiğe takılınca, mücadeleyi 4. hakem Oliver Langford yönetti

18 Ağustos 2019 Pazar 21:40
Trafiğe takılan hakem, Chelsea-Leicester City maçını yönetemedi


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın 1. hakemi Graham Scott, trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1. hakem Graham Scott yerine 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford ise kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:40
  1. Graham Scott
  2. Oliver Langford
  3. Premier Lig

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