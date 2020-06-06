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Aktüel

Trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme yapılıyor

Kuşadası’nda trafiğe kapatılmasının ardından Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:24:09 -
Trafiğe kapatılan Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme yapılıyor

Kuşadası’nda trafiğe kapatılmasının ardından Kemal Arıkan Caddesi’nde düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Her Geçen Gün Kentimize Yeşil Alan Kazandırıyoruz!. Kemal Arıkan Caddesi’nde ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kentimize yeşil alanlar kazandırmak için plan ve iş programı dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz “ dedi.

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